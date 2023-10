«Messi precisou de partilhar esta era com Ronaldo, caso contrário teria vencido a Bola de Ouro 15 vezes»

De roubos a... Cristiano Ronaldo: memes não poupam Messi na conquista da 8.ª Bola de Ouro



De roubos a... Cristiano Ronaldo: memes não poupam Messi na conquista da 8.ª Bola de Ouro

Antes da cerimónia da Bola de Ouro, que consagrou Messi com a 8.ª da carreira , Lautaro Martínez falou aos microfones da 'ESPN' sobre a luta que o astro argentino 'travou' com Cristiano Ronaldo pelo galardão ao longo de mais de uma década: "Messi precisou de partilhar esta era com o Cristiano, caso contrário teria vencido a Bola de Ouro umas 15 vezes...", referiu o avançado, que também representa a seleção albiceleste.Lautaro Martínez também era um dos nomeados para a Bola de Ouro, tendo terminado no 20.º lugar. CR7 falhou a lista final pela primeira vez desde 2004.