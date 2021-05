Messi reage à saída da Argentina na organização da Copa América

Lionel Messi reagiu esta segunda-feira à saída da Argentina da organização da Copa América 2021. Em declarações na conferência de imprensa realizada hoje, o craque do Barcelona e da albiceleste falou sobre o momento que a seleção atravessa, a ambição em vencer de todos os jogadores e ainda sobre a atual situação que o país atravessa devido à pandemia de Covid-19.





"Temos que respeitar todas as recomendações que nos foram dadas. Os últimos jogos da fase de qualificação não foram muito diferentes destes, apesar de agora o nível de contágio na Argentina ter piorado. Atravessamos um mau período, existem muitas infeções diárias", atirou o capitão da albiceleste."Estamos a ir bem. Estou sempre entusiasmado em jogar pela Seleção Nacional e estou feliz por estar novamente em casa. Queremos ganhar sempre, este é o nosso objetivo e nem poderia ser outro. Vejo essa mesma ambição no rosto dos meus companheiros, um grupo muito unido que tem trabalhado bem desde a chegada de Scaloni. Estamos a preparar os nossos jogos da melhor forma possível", concluiu.A Argentina arranca a participação na Copa América 2021 no dia 13 de junho, frente ao Chile. Antes, a albiceleste tem ainda mais um duelo frente à seleção chilena, no dia 4, embora a contar para a fase de qualificação do Mundial'2022.