Messi revela que seleções considera favoritas à conquista do Mundial'2022

Messi considerou que a seleção da Argentina vai lutar pela conquista do Mundial'2022 mas, quando questionado acerca dos dois principais favoritos, o astro do PSG optou por não incluir o seu país."Para nós, argentinos, é difícil estarmos tranquilos. Somos sempre candidatos, mas nem sempre foi assim. Um Mundial é muito difícil. É preciso dar um monte de coisas para ser campeão. Há muitas equipas que querem o mesmo que nós e, se não estivermos bem, há muitas que estarão melhor", explicou o argentino, em conversa com o apresentador Pablo Giralt.Apesar de assumir que a seleção da Argentina tem qualidade, Messi considera outras seleções como favoritas, numa lista onde também não inclui Portugal. "Os favoritos são sempre as grandes seleções como a Alemanha, Brasil, França, Inglaterra, Espanha... mas se tiver de escolher dois, acho que Brasil e França são os grandes candidatos a ganhar este Mundial. Apesar de ter sido eliminada no último Europeu, acho que a França tem jogadores impressionantes como Mbappé e uma ideia muito clara de jogo", frisou.