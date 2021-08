Messi saiu do Barcelona mas não deixou o cacifo totalmente vazio

Lionel Messi deixou o Barcelona 8 de agosto e a 11 foi apresentado no PSG. No dia da despedida do Camp Nou, o agora número 30 da formação francesa aproveitou para recolher vários objetos do balneário. Porém, seja pelo tamanho, pela quantidade ou importância dos pertences, o argentino não levou tudo, de acordo com o 'As'.





Um dos que ficou no cacifo foi o prémio de melhor jogador do Troféu Gamper de 2018, jogo de pré-época que marca a apresentação da equipa blaugrana aos adeptos. Messi foi distinguido como o melhor jogador em campo ao marcar um golo e fazer uma assistência em apenas 45 minutos frente ao Boca Juniors.Agora resta descobrir se Messi mandará alguém recolher o troféu ou se ficará no balneário como mais uma lembrança do astro argentino no clube catalão.