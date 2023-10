Messi tenta a 8.ª Bola de Ouro: cerimónia decorre esta tarde

Ele está de volta e é o maior favorito à conquista do galardão, o que a confirmar-se será nada menos que o seu oitavo. Ele é Lionel Messi e o galardão é a Bola de Ouro, cuja 67.ª cerimónia anual tem lugar hoje, em Paris. O argentino campeão do mundo está de volta à lista de candidatos do troféu que domina, com sete conquistas. E agora sem a sombra de Ronaldo.

Pela primeira vez desde 2004, o craque português não figura entre os eleitos e a explicação para tal foi dada por Vincent Garcia, editor-chefe da revista ‘France Football’, criadora do prémio que elege os melhores futebolistas do Mundo: "A ausência de Ronaldo não foi, de todo, tema de discussão entre a comissão. Não brilhou no Mundial e joga numa liga [Arábia Saudita] que tem visibilidade limitada."

Importa referir que Bernardo Silva e Rúben Dias são os portugueses presentes na lista de candidatos, sendo que Haaland e Mbappé surgem como mais fortes adversários de Messi na corrida pelo ambicionado troféu.