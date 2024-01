Messi venceu Prémio 'The Best'... e nem foi a Londres receber o troféu

A escolha de Leo Messi como melhor jogador do Mundo na gala 'The Best' surpreendeu muitos dos fãs do futebol, incluindo o próprio avançado argentino do Inter Miami, que nem se deslocou a Londres para a cerimónia... nem enviou uma mensagem para ser vista pelos milhões que assistem ao evento in loco e a partir dos quatro cantos do mundo.Na ausência do argentino, Thierry Henry pegou no troféu e, num momento bem humorado, decidiu 'picar' Reshmin Chowdhury, a outra apresentadora da gala. "Infelizmente o vencedor do The Best, o Leo Messi, não está cá. Por isso eu fico com ele. Bem, és adepta do Tottenham, não és? Podes tocar-lhe também. Normalmente não tocas em troféus", atirou, entre risos, o francês, uma lenda do Arsenal, o arquirrival dos spurs.