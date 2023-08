Messi volta a marcar e Inter Miami está nas meias-finais da Taça das Ligas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Inter Miami, com Lionel Messi a encerrar o marcador, qualificou-se na sexta-feira para as meias-finais da Taça das Ligas da CONCACAF, ao golear em casa Charlotte por 4-0, em Fort Lauderdale.

O internacional argentino, de 36 anos, manteve o seu registo 100% vitorioso desde a chegada aos Estados Unidos - incluindo um triunfo no desempate por penáltis -, sendo que marcou em todos os cinco encontros que disputou, num total de oito tentos.

No embate dos 'quartos' de uma prova que qualifica os três primeiros para a 'Champions' da CONCACAF, Messi fechou o resultado, aos 86 minutos, servido pelo equatoriano Leonardo Campana, depois de já ter participado na jogada do terceiro golo, marcado na própria baliza pelo francês Adilson Malanda.

O Inter Miami confirmou o triunfo na segunda parte, depois de o encaminhar na primeira, com golos do venezuelano Josef Martínez, aos 12 minutos, de penálti, e do finlandês Robert Taylor, aos 32.

Nas meias-finais, o conjunto da Florida vai defrontar o vencedor do embate entre Philadelphia Union e os mexicanos do Queretaro.