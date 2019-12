Mesut Özil banido do PES2020 na China depois de criticar autoridades daquele país

Mesut Özil, jogador do Arsenal, foi banido do videojogo Pro Evolution Soccer 2020 na China, depois das duras críticas ao governo chinês pela alegada perseguição daquele governo à minoria étnica de origem muçulmana uigur.





A empresa 'NetEase', responsável pela versão chinesa do jogo, já justificou a decisão. "O jogador alemão Mesut Özil publicou uma frase ofensiva sobre a China nas redes sociais. O discurso magoa os sentimentos dos adeptos chineses e viola o espírito do desporto de amor e paz."Segundo um Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, as autoridades chinesas mantêm mais de um milhão de uigures em campos de doutrinação na região de Xinjiang.