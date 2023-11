Mexicanos dizem que Renato Paiva tem tudo acertado para se tornar o novo treinador do Toluca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Renato Paiva estará muito perto de regressar ao futebol mexicano. De acordo com a imprensa daquele país, o treinador português de 53 anos tem tudo acertado para se tornar no novo treinador do Toluca, equipa que terminou o Apertura 2023 na 12.ª posição.

Segundo avança esta quinta-feira o 'Super Deportes', o técnico, que está sem clube desde que abandonou o comando do Bahia, irá assinar um contrato válido por dois anos, preparando-se assim para regressar a um campeonato que já disputou em 2022, ao serviço do Club León.