México bate Estados Unidos com Corona em destaque

O México venceu os Estados Unidos por 3-0 em jogo particular que decorreu na madrugada deste sábado em New Jersey e no qual Jesús Corona esteve em destaque. O extremo do FC Porto fez a assistência para o primeiro golo de Chicharito Hernández que marcou, de cabeça, aos 21 minutos.





Corona foi substituído por Lozano aos 70' e, oito minutos depois, Erick Gutierrez fez o segundo para o México. Carlos Atuna (82') ampliou a vantagem e fechou o resultado.