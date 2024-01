México vai ter áudio em direto entre árbitro e VAR

O torneio Clausura da liga mexicana começa dia 13 e as comunicações entre árbitro e VAR serão audíveis pelo público em direto. Em entrevista a Record, a 28 de dezembro, o presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, José Fontelas Gomes, disse que espera ver o mesmo suceder em Portugal: "Os adeptos no estádio e os telespectadores deveriam ouvir a decisão que o árbitro vai tomar e o porquê. Não é no fim do jogo, é durante. Farei o que estiver ao alcance para sermos dos primeiros a utilizar esse poder."