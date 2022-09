Míchel perto de regressar ao comando técnico do Olympiacos

Míchel está perto de regressar ao Olympiacos, por mais duas épocas, para substituir Carlos Corberán, conforme adianta a imprensa grega, esta terça-feira. De acordo com as mesmas informações, o técnico espanhol, de 59 anos, viaja esta manhã para a Grécia para concluir a operação e fechar contrato com o diretor do clube, Vangelis Marinakis.Rafa Benítez e Laurent Blanc foram dois dos nomes mais falados para assumir o cargo na equipa grega, mas ao que parece será o treinador espanhol a assumir o comando técnico novamente.Míchel orientou o Olympiacos entre fevereiro de 2013 e janeiro de 2015, substituindo Leonardo Jardim. Durante essas épocas, o treinador conquistou dois campeonatos e uma Taça da Grécia.