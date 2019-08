Miguel Cardoso de saída do AEK

Miguel Cardoso está de saída do AEK, após uma surpreendente derrota, em casa, frente ao Xanthi por 1-2...na primeira jornada. O técnico já sabe que não conta com o apoio do proprietário do clube, Dimitris Melissanidis e, nas próximas horas, vai ser oficialmente comunicada a sua saída. No jogo há registar a expulsão de Francisco Geraldes ainda na primeira parte, e o golo de Nélson Oliveira, que foi insuficiente para evitar o desaire. André Simões também foi titular e saiu nos minutos finais.





Já oficial são os despedimentos do diretor técnico, Nikos Lyberopoulos, e do diretor desportivo Vassilis Dimitriadis.