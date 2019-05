Grécia: Miguel Cardoso no AEK por duas épocas

Miguel Cardoso chegou a acordo com o AEK e vai representar o emblema de Atenas nas próximas duas temporadas.O técnico português, de 46 anos, estava em negociações avançadas para rumar à Grécia, tendo sido desde já alcançado um entendimento que garante condições de trabalho capazes de suportar a ambição de retoma de uma trajetória de sucesso.Recorde-se que o AEK participou, sem boas recordações, na última fase de grupos da Liga dos Campeões, tendo perdido todos os seis jogos, entre os quais os dois realizados frente ao Benfica. Em acréscimo, ficou em 3.º lugar na última liga grega, mas à distância de 18 pontos do Olympiacos e de 23 pontos do campeão PAOK Salónica.Miguel Cardoso, que passou pelo Nantes e Celta de Vigo depois de ter apurado o Rio Ave para a Liga Europa, terá como primeira meta concretizar uma aproximação ao topo da tabela. A oficialização do contrato e apresentação oficial deverão acontecer no final desta semana.