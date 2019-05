"Hoje é um dia de enorme orgulho para mim. Hoje tornei-me oficialmente treinador do AEK e juntei-me à família do AEK! A união está na origem deste clube e também é fundamental para o nosso futuro. Conte comigo, conto com todos vocês!", escreveu Miguel Cardoso esta terça-feira no Instagram oficializando a sua contratação pelo emblema de Atenas.O AEK confirmou esta terça-feira ter chegado a acordo com o treinador português, que assina contrato até 2021.Nuno Baptista (treinador adjunto), Daniel Correia (treinador de guarda-redes), Antonio Calado (preparador físico) e Francisco Costa (Game Analyst) juntam-se a Miguel Cardoso na equipa técnica do AEK.