Miguel Crespo fala da mudança para o Fenerbahçe: «Foi o maior passo da minha carreira»

Pouco a pouco, Miguel Crespo vai conquistando o seu espaço no Fenerbahçe. Depois de um período de adaptação, o médio tem vindo a somar mais minutos e até já marcou um golo decisivo, na vitória frente ao Galatasaray. Uma mudança de paradigma que deixa o jogador português feliz."Vir para o Fenerbahçe foi uma grande mudança para mim e o maior passo que dei na minha carreira. Como a minha transferência ocorreu nos últimos dias do mercado, não pude passar pelo processo de estágio com a equipa, mas já estava pronto fisicamente. Conforme eu treinava com os meus companheiros e entrava nos jogos, comecei a adaptar-me. Agora estou melhor e sinto-me mais confortável. O meu desempenho está a melhorar a cada dia. Isso também me deixa feliz. Eu quero continuar a dar o meu melhor em todos os jogos. Todos os dias tento ser melhor do que no dia anterior e vejo os reflexos disso no campo. É por isso que estou muito feliz. Sinto uma grande sensação de pertencer ao Fenerbahçe, a esta linda família", disse, em declarações ao site do emblema turco.No horizonte está agora o jogo frente ao Besiktas, no qual Miguel Crespo espera muitas dificuldades. "Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas estamos prontos. Como equipa, temos apenas um pensamento em mente: vencer. Acreditamos e confiamos uns nos outros. Estamos cientes de nossa responsabilidade. O Fenerbahçe é o maior clube da Turquia. Precisamos mostrar isso no campo. Vamos dar o nosso melhor no terreno para o conseguir. Gostaríamos muito de apresentar aos nossos adeptos uma bela vitória no primeiro dérbi que jogaremos em casa esta temporada. Queremos ganhar o jogo com o Besiktas e vencer as duas partidas restantes na primeira metade do campeonato e entrar na paragem no lugar mais alto em que podemos estar. Se jogar, espero ajudar a equipa", acrescentou.