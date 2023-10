Miguel Layún anuncia fim da carreia e recorda FC Porto

O internacional mexicano Miguel Layún, que passou pelo FC Porto, anunciou esta segunda-feira o fim da sua carreira como futebolista, aos 35 anos, 17 depois da estreia como profissional.

Num vídeo publicado na rede social Instagram, o lateral lembra a sua carreira, desde o início no Veracruz até à despedida final no América, ambos no México.

Pelo meio, entre 2015/16 e 2017/18, Layún fez 80 jogos pelo FC Porto, assinando 11 golos e 22 assistências, 19 das quais na sua primeira temporada, ainda por empréstimo do Watford.

No vídeo que publicou o mexicano lembra o título conquistado em 2017/18 pelo FC Porto, equipa pela qual fez também a estreia na Liga dos Campeões.

Além do FC Porto, na Europa, Layún jogou na Atalanta, no Watford, no Sevilha e no Villarreal.

Layún foi 73 vezes internacional pelo México, ao serviço do qual venceu uma Gold Cup e esteve em duas fases finais de campeonatos do mundo.