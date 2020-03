Miguel Lopes e o coronavírus na Grécia: «Governo decidiu parar tudo»

Hélder Lopes é um dos muitos emigrantes do futebol português e está a cumprir a terceira temporada consecutiva na Grécia ao serviço do AEK de Atenas. Em entrevista ao site da Liga, o defesa de 31 anos abordou a situação atual provocada pela pandemia do coronavírus e considerou que "Portugal está a tomar as medidas certas".





"É imperativo seguir as normas da Direção Geral de Saúde e atender ao novo panorama de emergência nacional. Se antes as pessoas já deviam ficar em casa agora ainda mais", afirmou o jogador, apelando aos portugueses "que não percam a esperança". "A situação não é fácil e vamos ter fazer sacrifícios, mas estou muito confiante de que a vamos ultrapassar com distinção", vincou, explicando ainda que o cenário na Grécia é idêntico ao que se vive em Portugal."O Governo grego decidiu parar tudo. No desporto, comércio ou restauração, vêm-se restrições que nunca tinha visto. Na zona onde vivo não se vê absolutamente ninguém nas ruas e as lojas estão quase todas fechadas. As pessoas estão a acatar com bastante responsabilidade as ordens do Governo e das entidades de saúde responsáveis", disse Hélder Lopes."Procuro respeitar as ordens dadas e tento ter o máximo de cuidados possíveis com a higiene pessoal, lavando as mãos com regularidade. Para sair de casa, tenho um conjunto com luvas, máscaras e desinfetantes de mãos que o AEK nos disponibilizou para termos tudo o que é essencial para estar protegidos da melhor maneira nesta fase."

Treinar... em casa



"É trabalho que tem sido feito a partir de casa, por força das circunstâncias. O AEK disponibilizou materiais de treino e todos os dias fazem videochamadas, por isso treinamos sempre em conjunto. É uma boa metodologia, pois conseguimos manter as rotinas e o espírito de equipa, dentro do possível, nesta situação extraordinária."