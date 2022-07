Miguel Luís assina com o Warta Poznan por duas temporadas

Miguel Luís rescindiu contrato com o Rakow mas vai continuar a jogar na Polónia, agora no Warta Poznan, clube que representou nos últimos seis meses por empréstimo, e onde marcou três golos nos 14 jogos disputados.O antigo médio do Sporting assinou um contrato válido por dois anos e o acordo contempla uma partilha do passe entre o clube polaco. O futebolista português apresentado esta tarde, ao lado do seu empresário Marcelo, da MCStryker, e do diretor desportivo do clube, Piotr Barlóg.