Miguel Luís cedido ao Warta Poznan

Miguel Luís vai ser emprestado ao Warta Poznan, clube do primeiro escalão do futebol polaco. Pouco utilizado no Raków, equipa pela qual assinou um contrato válido até junho de 2025, o médio decidiu dar um novo rumo à sua carreira para poder jogar com mais regularidade.O jovem, de 22 anos, foi formado no Sporting e lançado na primeira equipa por Marcel Keizer. Após a saída para o V. Guimarães onde jogou durante uma época, o futebolista optou por aceitar o convite dos polacos do Raków onde também alinham os avançados portugueses Sturgeon e Pedro Vieira. O jovem vai agora iniciar uma nova etapa na sua carreira.