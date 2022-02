Miguel Luís estreia-se a marcar na liga polaca com um bis

Miguel Luís esteve em destaque na vitória por 3-1 do Warta Poznan frente ao Radomiak Radom num jogo relativo à 22ª jornada do campeonato polaco.O médio formado no Sporting marcou dois golos em três minutos revelando-se determinante na vitória da sua equipa que, ao intervalo, perdia por 0-1.O jogador português pertence aos quadros do Raków, mas foi emprestado no mercado de inverno para poder jogar com mais regularidade, uma aposta que se tem revelado acertada pois tem sido titular, e já ajudou o Warta Poznan a deixar a zona de despromoção.