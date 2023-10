Miguel Vítor deixa Israel: «As pessoas não merecem estes ataques bárbaros»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Miguel Vitor (@miguelvitor15)

Miguel Vítor não esconde a sua revolta pelo conflito que decorre em Israel. O defesa luso-israelita do Hapoel Beer Sheva fez uma publicação no Instagram enquanto esperava para viajar para Portugal, deixando uma mensagem de coragem."Estou neste momento à espera do voo para Portugal para me juntar à minha família, mas o meu coração e pensamentos fica com os amigos e com toda a gente de Israel. É dificil encontrar palavras para descrever a raiva e a tristeza que sinto, porque nenhuma parece suficiente. Israel não merece passar por isto, as pessoas não merecem estes ataques bárbaros, as crianças israelitas (as minhas filhas incluídas) não deviam ver nunca estes vídeos horríveis e notícias. As crianças israelitas e os jovens não merecem viver no medo e perder a esperança num futuro feliz. O meu coração está com as vítimas e com as suas famílias e amigos. As minhas sinceras condolências e coragem para enfrentar os dias que aí vêm. Para os que estão a lutar pelo nosso país e comunidades: vocês são uns heróis. Força, Israel!", pode ler-se.