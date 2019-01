Miku: «Convido Maradona a viver num bairro venezuelano e que depois opine»

Miku, avançado venezuelano de 33 anos que jogou várias temporadas na liga espanhola e que atualmente representa os indianos do Bengaluru, abordou a "situação dramática" do seu país natal, que vive um impasse político e momentos de revolta social."Não houve um golpe de estado nem Juan Guaidó se autoproclamou. O presidente está a usar uma lei que está escrita, é legal. Todos esperamos ter o apoio internacional. O regime anterior fez coisas boas, não vou mentir, mas as coisas fugiram-lhes das mãos e enriqueceram. Vivo em Madrid e os filhos dos militantes chavistas e políticos para aqui com Ferraris e vão a restaurantes com dinheiro do povo. Quem não está na Venezuela não sabe o que o que está a acontecer. Eu que vou lá frequentemente posso dizer que a situação é dramática", referiu à Radio Marca.O jogador comentou ainda as palavras de Diego Maradona , que disse estar ao lado de Nicolás Maduro: "Como desportista é impossível julgá-lo porque conseguiu tudo e foi o ídolo. O que acontece na Venezuela é que há muito dinheiro e quando as pessoas têm pouca moral, compram-te rapidamente. Convidava-o a viver num bairro venezuelano e que depois opine. É fácil fazê-lo a partir do Dubai ou do México. Aqui um frango num dia vale 2.000 e no dia seguinte já vale 5.000".Miku admitiu ainda que adota todos os cuidados quando vai ao seu país, mais ainda com a família: "Agora que tenho filhas, a perceção muda. Tenho cuidado quando lá vou. Nós que crescemos ali desenrascamo-nos e sabemos por onde andar, mas as minhas filhas são madrilenas e habituadas a outra coisa. É difícil quando lhes ligo 'não abram a janela', 'vamos embora rápido' ou 'não falem com ninguém no centro comercial'".