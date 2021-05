Ministra da Argentina diz que realização da Copa América não está "100% definida"

A ministra da Saúde da Argentina, Carla Vizzotti, admitiu este domingo que a realização da Copa América no país não está "100% definida", mas que até que exista uma decisão vão continuar a trabalhar nos protocolos sanitários.

"Não está definido a 100%. Quem deve tomar essa decisão está na fase final de análise", disse a governante em conferência de imprensa.

Na quarta-feira, o governo argentino apresentou à Confederação sul-americana de futebol (CONMEBOL) os "rígidos" protocolos de saúde para a realização da Copa América no país, que desde abril tem observado um crescimento vertiginoso no número de infeções pelo novo coronavírus.

A maior competição entre seleções sul-americanas está agendada para o período entre 13 de junho e 10 de julho, e, inicialmente, estava previsto que fosse coorganizada por Argentina e Colômbia, mas este último deixou de ser sede, depois de ter pedido um adiamento, devido à crise e tensão social existente no país, o que a CONMEBOL recusou.

A ministra argentina da Saúde esclareceu também hoje que o seu ministério trabalha há vários meses com os departamentos do Interior, Transportes e Defesa, e com a direção das Migrações, na definição das entradas no país, nas concentrações, nos treinos, nos 'transfers' e no trabalho da imprensa.