Ministro do Interior russo pede permanência de Kokorin e Mamayev em prisão preventiva

O Ministro do Interior solicitou esta sexta-feira ao tribunal que os futebolistas Alexandr Kokorin e Pavel Mamáev, acusados de vandalismo e agressão, permaneçam em prisão preventiva.Um tribunal de Moscovo anunciou que no dia 5 de dezembro vai decidir se vai prolongar a medida cautelar contra os dois futebolistas, que devem permanecer até ao dia 8 do mesmo mês no centro de detenção de Butirka, em Moscovo.Também hoje, a justiça russa recusou o recurso apresentado pelos advogados de Kokorin e Mamaev, que alegaram que a prisão domiciliária seria suficiente, uma vez que os dois futebolistas têm filhos pequenos.Mamáev, médio do Krasnodar, e Kokorin, avançado do Zenit, foram vistos, através de um vídeo colocado nas redes sociais, a agredir, num café, dois altos funcionários do Ministério do Comércio e Indústria, sendo que um dos quais, Dénis Pak, sofreu um traumatismo cranioencefálico.Recentemente, o treinador do Zenit , Sergei Semak, manifestou a esperança de que Kokorin regresse "o mais depressa possível à equipa".