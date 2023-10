Ministro francês acusa Benzema de ter ligações a grupo terrorista

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

O Ministro do Interior de França, Gérald Darmanin, fez estalar o verniz ao afirmar que Karim Benzema, avançado ex-Real Madrid e que atualmente representa os sauditas do Al Ittihad, tem ligações à Irmandade Muçulmana, organização islâmica mais antiga do mundo árabe e que é reconhecida como um grupo terrorista em vários países. "O Sr. Karim Benzema tem ligações notórias, como todos sabemos, com a Irmandade Muçulmana", disse o politico francês, numa entrevista à CBNews.Estas declarações surgem dias depois do internacional francês ter vindo a terreiro falar do conflito no Médio Oriente, colocando-se ao lado da Palestina e dos habitantes de Gaza.