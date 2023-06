Ministro saudita aborda possível contratação de Messi e Benzema por clubes do país

Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal, ministro do desporto da Arábia Saudita, foi esta quinta-feira confrontado com a possível chegada de Karim Benzema e Lionel Messi ao campeonato saudita e não desmentiu as informações: "Esperem até que [os clubes] anunciem oficialmente", referiu, citado pelo 'Sport'.O governante pediu calma aos jornalistas e explicou que é necessário esperar que os dois futebolistas finalizem os respetivos contratos com o Real Madrid e com o PSG.Recorde-se que, segundo a imprensa internacional, Benzema tem em mãos uma proposta do Al Ittihad, treinado por Nuno Espírito Santo, de 100 milhões de euros limpos por época; já o Al-Hilal quer fazer de Messi o jogador mais bem pago da história, com 362 milhões de euros por temporada.