Miroslav Klose estreia-se como treinador principal nos austríacos do Altach

O antigo avançado internacional alemão Miroslav Klose, melhor marcador da história dos campeonatos do Mundo, vai estrear-se como treinador principal no Altach, anunciou esta sexta-feira o clube do campeonato austríaco de futebol.

"Estou realmente ansioso pelo meu novo emprego em Altach! Desde o início das nossas conversações, tenho a sensação de que estou no lugar certo. Agora, mal posso esperar para conhecer a equipa, as pessoas do clube e, claro, os adeptos", manifestou o ex-dianteiro, de 44 anos, em declarações ao sítio oficial do emblema alvinegro na Internet.

Miroslav Klose vai rubricar contrato no domingo e ser apresentado no dia seguinte pelo Altach, que não especificou os contornos da contratação do sucessor do suíço Ludovic Magnin, depois de uma época em que se manteve a custo no principal escalão, fruto do terceiro lugar no grupo de permanência, com 22 pontos, um acima da zona de descida.

O ex-avançado vai ter a sua primeira experiência como treinador principal, na sequência de passagens como adjunto pela seleção AA da Alemanha (2016-2018) e pelo Bayern Munique (2020-2021), clube no qual também orientou a equipa de sub-17 (2018-2020).

Durante sua carreira de jogador, que encerrou em 2016, Miroslav Klose notabilizou-se como um dos atacantes mais prolíficos da Europa, ao registar 312 golos em 771 jogos, com destaque para as 137 internacionalizações e 71 tentos ao serviço da mannschaft.

O maior artilheiro da história da seleção germânica finalizou esse percurso internacional dois anos antes da sua despedida dos relvados, com a conquista do Mundial2014, no Brasil, onde passou a maior goleador de sempre na prova, com 16 golos (24 partidas), mais um do que o brasileiro Ronaldo (19) e dois acima do compatriota Gerd Müller (13).

Ao longo de quatro edições, Miroslav Klose apontou cinco tentos em 2002 (Alemanha terminou como finalista vencido), cinco em 2006 (terceiro classificado como anfitrião), quatro em 2010 (terceiro) e dois em 2014 (quarta conquista, após 1954, 1974 e 1990).

A nível de clubes, o vice-campeão europeu de seleções em 2008 sagrou-se bicampeão pelo Bayern Munique (2007/08 e 2009/10), por entre as conquistas de duas Taças da Alemanha (2007/08 e 2009/10), uma Taça da Liga (2007/08) e uma Supertaça (2010).

Outra Taça da Liga (2006/07) foi arrebatada com o Werder Bremen, no qual ingressou depois de representar Kaiserslautern, FC 08 Homburg e Blaubach-Diedelkopf, tendo culminado o palmarés com uma Taça de Itália durante a passagem pelo Lazio (2013).