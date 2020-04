Miúdo iraniano dedicou vídeo a Messi e o argentino respondeu assim

Será provavelmente um comentário para imprimir e emoldurar. Esta segunda-feira, depois do vídeo lançado pelo pequeno Arat Hosseini, que correu mundo e mereceu também destaque em Record, Leo Messi não resistiu e, na mesma publicação, deixou um elogio ao petiz iraniano de 8 anos. "Obrigado Arat! Vejo muita classe aí, impressionante! Um abraço", escreveu La Pulga, num comentário que tem já quase 100 mil 'likes'.





E por falar em 'likes', de referir que o próprio Arat é um fenómeno nas redes sociais, já que conta com mais de 2,7 milhões de seguidores no Instagram, uma rede social que usa essencialmente para partilhar as suas habilidades com bola e os treinos orientados pelo pai.