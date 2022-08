Müller desafia Lewandovski: «Mr Lewangoalski, vemo-nos em Munique»

View this post on Instagram A post shared by Thomas Mu¨ller (@esmuellert)





O internacional alemão, de 32 anos, já jogou sete vezes contra o Barcelona na Liga dos Campeões, conseguindo seis vitórias e uma derrota na meia-final da época 2014/2015.

Thomas Müller, jogador do Bayern Munique, desafiou Lewandovski através de uma curta mensagem na sua conta oficial do Instagram, depois do sorteio da Liga dos Campeões. Barcelona e Bayern Munique estão no grupo C, juntamente com o Inter Milão e o Viktoria Plzen."Que sorteio bonito para todos os fãs de futebol. Mr Lewangoalski, vemo-nos em Munique. Vamos para mais uma época de Champions League", disse Thomas Müller.