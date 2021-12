Müller discorda da Bola de Ouro para Messi: «Vamos resolver isto no jogo com o Barcelona»

Thomas Müller considera que deveria ter sido Robert Lewandowski a conquistar a Bola de Ouro deste ano, ao invés de Lionel Messi. Numa publicação no perfil oficial do Linkedin, o jogador do Bayern Munique revelou que não ficou surpreendido com a escolha do argentino em detrimento do companheiro de equipa nos germânicos, mas frisou que há grandes jogadores a competir na Bundesliga e que são precisas "novos sucessos internacionais para o reconhecimento global"."Embora já esteja no ramo há algum tempo, por isso não fiquei muito surpreendido com o resultado (foi semelhante com Franck Ribery em 2013), toda a situação criou ou reforçou um pensamento em mim: temos grandes jogadores na Bundesliga e não devemos esconder-nos, mas são precisos novos sucessos internacionais para o reconhecimento global", escreveu, apontando uma forma de resolver a questão."Temos a próxima oportunidade de fazê-lo na próxima quarta-feira, no jogo da Liga dos Campeões contra o Barcelona. Vamos resolver isto!", frisou, com alguma boa disposição à mistura.Boas notícias para o Benfica, que terá de vencer diante do Dinamo Kiev e esperar que o Barça não ganhe em casa dos bávaros?"De ponto de vista bávaro, polaco e também alemão, a atribuição da Bola de Ouro ontem à noite foi definitivamente uma deceção. Para alguns ou até mais. Embora já esteja no ramo há algum tempo, por isso não fiquei muito surpreendido com o resultado (foi semelhante com Franck Ribery em 2013), toda a situação criou ou reforçou um pensamento em mim: temos grandes jogadores na Bundesliga e não devemos esconder-nos, mas são precisos novos sucessos internacionais para o reconhecimento global.É também uma grande motivação para mim colocar tudo na balança para trazer a Liga dos Campeões de volta para Munique e mostrar ao mundo do futebol o que está a acontecer. E, acima de tudo, o que o futebol alemão tem a oferecer.Temos a próxima oportunidade de fazê-lo na próxima quarta-feira, no jogo da Liga dos Campeões contra o Barcelona. Vamos resolver isso!PS: Lionel Messi é provavelmente o melhor jogador que o futebol já produziu. Portanto, parabéns a Lionel por ter vencido a Bola de Ouro, embora eu ache que Robert Lewandowski teria merecido mais desta vez."