Müller e a saída de Messi do Barcelona: «Algum dia tinha de chegar a separação»

Lionel Messi está de saída do Barcelona e o argentino tem uma extensa lista de pretendentes em toda a Europa, mas o Bayern Munique está fora da corrida. Os bávaros até podem ser considerados 'culpados' pela turbulência que por estes dias se vive no emblema culé, depois da goleda histórica (8-2) nos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Thomas Müller, que apontou um dos golos germânicos no Estádio da Luz, assume que o Bayern não irá contratar Messi.





"Nos últimos tempos falei algumas vezes com o nosso diretor financeiro. Penso que não podemos fazer nada a esse respeito", brincou o internacional alemão, que de forma mais série comentou a situação de La Pulga."Algum dia chegaria o momento em que os caminhos de Messi e do Barcelona se separariam. É claro que muitos pensaram que ele iria lá acabar carreira mas, aparentemente, as coisas mudaram. Messi é um dos melhores, senão o melhor jogador de futebol do planeta. Tiremos o chapéu para toda a sua carreira. A sua saída, do meu ponto de vista, poderá ser interessante para o mundo do futebol. À exceção dos adeptos do Barça, não acredito que ninguém encare isso de forma negativa, mas sim com curiosidade para saber o que está para vir", afirmou o internacional alemão.Karl-Heinz Rummenigge, CEO do Bayern Munique, também abordou a saída de Messi ao 'Tuttosport' e diz que é impossível o argentino rumar à Baviuera. "Não podemos pagar a um jogador deste porte. Não está ligado à nossa política ou filosofia. Para ser sincero, até me entristece imaginar que o Messi possa deixar o Barcelona ", admitiu.