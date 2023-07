MLS anunciou chegada de Busquets ao Inter Miami com uma foto... de Arbeloa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Agora é oficial: Sergio Busquets foi anunciado como jogador do Inter Miami e volta a ser companheiro Messi. O médio de 35 anos assinou um contrato válido por duas temporadas e despediu-se do Barcelona, clube que representou desde os escalão de sub-17. Somou 722 jogos pelos blaugrana e terminou contrato no mês passado.

Quem pôs os pés pelas mãos foi a MLS, que, no Twitter, anunciou a chegada do internacional espanhol com uma foto... de Arbeloa.