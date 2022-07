MLS inicia luta contra o anti-jogo: futebolistas assistidos só reentram passados 3 minutos

A MLS vai alterar o seu regulamento, com vista a rentabilizar o tempo de jogo. A partir da próxima época, se um jogador que se lesionar e estiver no chão por mais de 15 segundos, a equipa médica terá de entrar para o assistir.Depois de deixar as quatro linhas, o jogador terá de ficar 3 minutos de fora antes de poder voltar à partida. Há exceções a esta nova regra: pancadas na cabeça, problemas cardíacos ou lesões graves.A ideia é limitar o anti-jogo e evitar falsas lesões, muitas vezes utilizadas para 'fazer o cronómetro andar'...Outra alteração prende-se com os cartões vermelhos. A partir da próxima época se um jogador for castigado com um jogo por ver um cartão vermelho, a suspensão terá de ser cumprida diante da mesma equipa, na segunda volta ou na época seguinte.Se por ventura o jogador se mudar precisamente para a equipa frente a quem foi castigado, então terá de cumprir a suspensão no primeiro encontro da época seguinte.