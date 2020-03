MLS prolonga suspensão dos jogos até 10 de maio

A Major League Soccer (MLS), liga de futebol norte-americana, anunciou esta quinta-feira que vai prolongar a suspensão de todos os jogos da prova até ao próximo dia 10 de maio.





A MLS tinha anunciado na semana passada que iria suspender a competição por 30 dias, de forma a reduzir o impacto da pandemia de Covid-19, mas resolveu prolongar essa suspensão por mais oito semanas. Segundo o comunicado da liga norte-americana, esta medida está em linha com as indicações do Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que determinou o adiamento de eventos com mais de 50 pessoas durante as próximas oito semanas.No mesmo comunicado, a liga norte-americana sublinhou que pretende cumprir toda a época de 2020. "A MLS está focada em toda a temporada de 2020 seja disputada e está a avaliar todas as opções, incluindo a de prolongar o fim da temporada, disputando a MLS Cup em dezembro, como a liga fez antes da temporada de 2019", pode ler-se no comunicado. "A liga está também a identificar outras datas disponíveis".