Moçambique: Songo vence e mantém-se líder a quatro jornadas do fim

A União Desportiva do Songo continua líder do Moçambola a quatro jornadas do fim da temporada, depois deste domingo ter vencido o Costa do Sol, terceiro classificado, por 1-0.



O resultado magro serviu para manter a distância de dois pontos para o segundo classificado, o campeão em título Black Bulls, que também venceu na receção à Liga Desportiva de Maputo, lanterna vermelha, por 2-0.

"Até final, vamos trabalhar para ganhar todos os jogos", referiu o português Inácio Soares, técnico do Black Bulls.

Na cauda da tabela, o Vilankulo bateu por 3-2 o Lichinga e conseguiu afastar-se da zona de despromoção. Abaixo da linha de água continuam Incomáti, Mocuba e Liga Desportiva de Maputo.

Resultados da 18.ª Jornada

Songo - Costa do Sol, 1-0

Black Bulls - Liga Desportiva de Maputo, 2-0

Vilankulo - Lichinga, 3-2

Ferroviário da Beira - Mocuba, 1-1

Incomáti - Nampula, 1-1

Ferr. Maputo - Ferr. Nacala, 3-2

Classificação

1. Songo, 42

2. Black Bulls, 40

3. Costa do Sol, 28

4. Nampula, 28

5. Ferroviário de Maputo, 27

6. Ferroviário de Lichinga, 24

7. Ferroviário de Nacala, 23

8. Ferroviário da Beira, 20

9. Vilankulo, 20

10. Incomáti, 17

11. Matchedje de Mocuba, 14

12. Liga Desportiva de Maputo, 9

Programa da 19.ª Jornada:

Ferr. Beira - Songo

Incomáti - Costa do Sol

Black Bulls - Ferr. Nampula

Liga Desportiva de Maputo - Ferr. Lichinga

Ferr. Maputo - Matchedje de Mocuba

Vilankulo - Ferr. Nacala