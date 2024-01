Modelo relata encontro sexual com Mendy e como depois acabou à mesa com a família de Mahrez

Uma modelo do 'OnlyFans' contou no podcast 'Reality Check' que teve um encontro sexual com Benjamin Mendy, ex-jogador do Manchester City que foi preso e acusado de violar seis mulheres, mas que acabou por ser ilibado pela justiça inglesa. Ali Rose admite que a situação foi "estranha", mas assegura que tudo foi consensual."Encontrei um tipo suíço que me disse 'queres conhecer um jogador do Manchester City?' Eu respondi que sim, de início não me disse o nome, deu-me apenas o número de telefone. Mais tarde contou-me que se tratava do Mendy. Um dia mandou o motorista buscar-me e quando cheguei a casa dele, disse-lhe pelo telefone que já lá estava. O Mendy respondeu que não estava, que se encontrava em casa de um amigo. 'Diz ao motorista para te trazer a esta morada'", relatou a modelo.Ali Rose explicou que o amigo era Riyad Mahrez, futebolista argelino que na altura também jogava no Manchester City. "Eu nunca tinha ouvido falar dele, mas estava lá toda a sua família. A mulher, os filhos, pessoas mais velhas... Eu não estava vestida para uma reunião familiar, toda a gente olhava para mim... O Mendy falou comigo à parte e disse 'lamento esta situação, não previ que viesses a esta festa...'. Mas ele sabia, estava a borrifar-se. Estas pessoas têm dinheiro, não querem saber, não és nada, estás lá para o servir."E prosseguiu: "Pouco depois agarrou-me, levou-me para a casa de banho e f...! Pensei 'é para isto que estou aqui'."Perguntaram-lhe se recebeu dinheiro depois do sucedido. "O suíço que me levou lá definitivamente foi pago, mas eu nunca recebi nada. Fui 'vendida' por esse tipo. Não vou dizer que houve alguma coisa errada, eu queria lá estar. Ele não me violou, eu estava a desfrutar."Ali Rose contou que depois dos acontecimentos na casa de banho foi conduzida à mesa, onde teve de se confrontar os familiares de Mahrez. "Fui para a mesa e eles olhavam para mim como que a perguntar 'quem és tu?' E eu sem nada para dizer...""Acabei por ir para a casa do Mendy e rapidamente ele organizou uma grande orgia. Filmou tudo", acrescentou a modelo, frisando que ainda recebe mensagens do jogador, que já a convidou a ir a França.Mendy, recorde-se, foi ilibado das acusações e acabou por deixar o Manchester City, tendo assinado pelo Lorient, da Ligue 1.