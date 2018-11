Modric eleito pela IFFHS como o melhor jogador do mundo

Modric foi eleito melhor jogador de 2018 pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). O médio do Real Madrid obteve 272 pontos, 128 a mais do que Messi, segundo classificado. A maior surpresa desta lista vai para o 10.º lugar de Cristiano Ronaldo que obteve apenas 5 pontos.O croata, vice-campeão do mundo, arrecada assim mais um prémio, depois de ser distinguido como Jogador do ano da UEFA e de ter vencido o 'The Best', entregue pela FIFA.Thibaut Courtois, reforço do Real Madrid para esta época, venceu o prémio de melhor guarda-redes com 181 pontos, superando Hugo Lloris (109) e Gianluigi Buffon (59).1. Luka Modric - 272 pontos2. Lionel Messi - 1443. Eden Hazard - 1144. Kevin De Bruyne - 365. Neymar - 186. Paul Pogba - 147. Christian Eriksen - 108. Pjanic - 78. James Rodríguez - 710. Cristiano Ronaldo - 5