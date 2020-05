Monaco recorre do castigo de Gelson

O Monaco decidiu recorrer da sanção imposta a Gelson Martins e que deixa o extremo de fora dos relvados até finais de novembro. A 11 de maio, o Comité Executivo da federação francesa de futebol anunciou o prolongamento do castigo de Gelson até novembro, pelo facto de não ter existido competição devido à pandemia, congelando assim a contagem de castigos entre 13 de março e 30 de junho.





Segundo a imprensa francesa, a formação do Principado alega que ainda nem terá sido notificada pela Liga que o prazo de castigo de Gelson iria ser aumentado. Ainda assim, o Monaco terá enviado já ontem uma carta ao Comité Olímpico francês a apelar ao recurso nesta situação. Recorde-se que Gelson cumpre um castigo de seis meses por ter sido expulso após empurrar o árbitro Mikael Lesage, na derrota (1-3) com o Nimes e, se não fosse congelamento do período da sanção, acabaria por voltar a ser opção a partir do próximo mês de agosto.Além disso, o Monaco defende que a prolongamento do período da sanção imposta ao internacional português, de 25 anos, é um processo distinto do primeiro castigo aplicado. Na perspetiva dos monegascos, as situações são diferentes, já que o primeiro castigo foi votado pelos presidentes da Liga, Marc Keller e Jean-Michel Aulas, equanto a decisão do Comité Disciplinar em alargar o prazo para novembro foi deliberada por outros 14 membros.