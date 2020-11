Morreu Diego Maradona

Morreu Diego Armando Maradona. A notícia está a ser avançada pelo jornal argentino 'Clarín', que afirma que o antigo internacional argentino, de 60 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória na localidade de Tigre, onde se encontrava a recuperar após uma operação a um hematoma na cabeça.





O 'golo do século' marcado por Maradona que ninguém esquecerá O 'golo do século' marcado por Maradona que ninguém esquecerá

A carregar o vídeo ...

O Mundial inesquecível, Deus em Nápoles e o dia em que vestiu à Sporting: as imagens marcantes da vida de Maradona



O Mundial inesquecível, Deus em Nápoles e o dia em que vestiu à Sporting: as imagens marcantes da vida de Maradona

A cirurgia decorreu no passado dia 3 e, após receber alta, Maradona encontrava-se já em casa. No entanto, o seu estado de saúde agravou-se nas últimas horas e o argentino acabou por falecer.Parte assim um dos melhores futebolistas de sempre, deixando de luto todo o desporto mundial. O Mundial conquistado em 1986 pela Argentina e os campeonatos pelo Nápoles permanecem como momentos inesquecíveis na carreira e na história do futebol.