Morreu Papa Bouba Diop, antigo internacional pelo Senegal que fez história em 2002

Papa Bouba Diop, antigo internacional pelo Senegal que fez parte da primeira seleção do seu país a jogar um Mundial, em 2002, faleceu este domingo, aos 42 anos de idade, vítima de doença prolongada.





Nesse ano, o Senegal chegou aos quartos-de-final do Mundial organizado pela Coreia do Sul e Japão após eliminar a poderosa França na fase de grupos da prova, num encontro em que o antigo médio defensivo fez o golo do triunfo por 1-0. Em 63 internacionalizações apontou um total de 11 tentos.Durante a sua carreira, Papa Bouba Diop representou clubes como ASC Diaraf Dakar, Vevey United, Xamax, Grasshoppers, Lens, Fulham, Portsmouth, AEK Atenas, West Ham e, por último, o Birmingham, clube onde pendurou as botas em 2013.Jérome Boateng foi um dos primeiros a reagir à morte do ex-internacional pelo Senegal. "Descansa em paz, Papa Bouba Diop. Vamos para sempre recordar aquele golo no jogo de abertura do Mundial 2002", escreveu o defesa-central do Bayern Munique.