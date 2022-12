Morreu Pelé, o 'Rei' do futebol

O mundo do futebol e do desporto está de luto. Pelé morreu esta quinta-feira, aos 82 anos, informou o seu agente, citado pela Associated Press. O antigo jogador brasileiro, considerado um dos melhores futebolistas e desportistas de sempre, estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, há um mês devido a um cancro no cólon e a sua condição piorou nos últimos dias, acabando por falecer hoje.





Desde que foi operado a um cancro, Pelé passou por um ciclo de sessões de quimioterapia que o obrigou a ir várias vezes ao hospital para acompanhar a sua evolução.A saúde de Pelé piorou nos últimos anos também por outras causas, como problemas na coluna, na anca e nos joelhos, que reduziram a sua mobilidade e o obrigaram a ser operado, além de ter sofrido uma crise renal, o que reduziu drasticamente as suas aparições públicas.

O melhor do Século XX

Eleito pela FIFA o jogador do século XX, Pelé foi tricampeão mundial pelo Brasil (1958, 1962 e 1970) e a figura maior do Santos e do Brasil. O 'Rei' é ainda o melhor marcador da história do escrete, tendo sido recentemente igualado por Neymar, ambos com 77 golos. Além do Peixe, representou também o New York Cosmos, nos EUA.



Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998.



(em atualização)