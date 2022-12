Morreu Sinisa Mihajlovic, treinador de 53 anos que lutava contra uma leucemia

Morreu esta sexta-feira Sinisa Mihajlovic, treinador sérvio de 53 anos que lutava contra uma leucemia.Mihajlovic, que em 2018 chegou a assinar pelo Sporting mas não comandou a equipa em qualquer jogo, esteve recentemente, em abril, hospitalizado, e chegou a ser visitado pelo plantel do Bolonha , equipa que comandava à data. Atualmente, encontrava-se internado em Roma onde, refere a família, lutava "corajosamente contra uma doença horrível".Em comunicado divulgado pelo 'Corriere dello Sport', a família de Mihajlovic lamentou a morte de um "marido, pai, filho e irmão exemplar", assim como de um "profissional extraordinário"."A sua esposa Arianna, os seus filhos Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, a sua neta Violante, a sua mãe Vikyorija e o seu irmão Drazen, comunicam tristemente a morte injusta e prematura do seu exemplar marido, pai, filho e irmão Sinisa Mihajlovic. Um profissional extraordinário, disponível e bom para todos. Lutou corajosamente contra uma doença horrível. Agradecemos aos médicos e enfermeiras que o acompanharam ao longo dos anos, com amor e respeito, em particular à Dra. Francesca Bonifazi, Dr. Antonio Curti , Prof. Alessandro Rambaldi e Dr. Luca Marchetti. O Sinisa estará sempre connosco. Viveremos com todo o amor que nos deu", pode ler-se.Ao longo da carreira, Mihajlovic, que enquanto jogador chegou a atuar junto a Sérgio Conceição e Fernando Couto na Lazio, comandou Bolonha, Catania, Fiorentina, a seleção da Sérvia, Sampdoria, Milan e Torino, antes de assinar pelo Sporting em 2018. Em 2019 regressou ao Bolonha, o último clube que treinou.