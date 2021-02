Morte de Emiliano Sala: Cardiff denuncia falsificação de cheque por parte do Nantes

Emiliano Sala, falecido em janeiro de 2019, continua a motivar uma disputa legal entre Cardiff e Nantes.





O clube galês acusa os franceses de falsificar a data de um cheque, dirigido à mãe do argentino, com o objetivo de esconder o facto de que o avançado pertencia aos quadros do Nantes, à data da sua morte, num acidente de aviação.O caso está no TAD, depois de o Cardiff recorrer da decisão da UEFA, que ordenou aos galeses o pagamento dos 17 milhões da transferência.