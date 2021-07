Mourinho destaca papel do pai: «Quem é o menino que tem acesso a balneários principais?»

José Mourinho relembrou os seus tempos enquanto jogador, lamentando a sua falta de "velocidade", característica que considera "chave" no futebol. O treinador português, que elogiou a sua própria capacidade de "ler e analisar equipas", aproveitou ainda para destacar a importância do pai, Félix Mourinho, na sua formação enquanto treinador.





"Conhecia as minhas limitações. Não era rápido, e a velocidade é chave no futebol. O que me destacava era a capacidade para ler e analisar equipas. Conseguia ver coisas que os outros não viam, e se não tivesse sido jogador, a minha formação enquanto treinador teria sido pior", analisou, em declarações reproduzidas no livro 'Mantenham-se Loucos e Famintos', da autoria de João Gabriel, antes de recordar alguns momentos da sua infância."O meu pai também foi essencial nisto tudo: quem é o menino que cresce com acesso a balneários de equipas de Primeira Liga? Quem é o menino que tem a sorte de ouvir conversas entre treinadores e jogadores? Quem é o menino que, já um pouco mais crescido, vê o seu pai a ser despedido durante o almoço de Natal da família?", recordou.