Mourinho e Lucas Moura: o interesse desde os tempos do Real Madrid e o vinho oferecido em Londres

José Mourinho e Lucas Moura estão no Tottenham, mas a relação de treinador e jogador podia ter começado bem mais cedo. Júnior Pedroso, empresário do jogador brasileiro, revelou isso numa entrevista ao canal de Youtube do jornalista Jorge Nicola. "Antes de ele ir para o PSG, eu e a família do Lucas Moura fomos ao Real Madrid durante uma semana. O José Mourinho, treinador na altura, esteve cerca de 40 minutos à conversa connosco. O treinador adjunto estava lá e pela conversa percebemos que tinha observado, pelo menos, o ano anterior do Lucas no São Paulo. Infelizmente, o negócio com o Real Madrid não avançou, não sei porquê. Nem Mourinho sabe", contou o agente.





Entre outras histórias, Júnior Pedroso revelou que José Mourinho tem uma ligação próxima ao jogador. "O Mourinho vive perto do Lucas e às vezes passa por casa dele para lhe levar um vinho. O Lucas não bebe, mas ele leva-lhe um vinho na mesma.E também liga para o Lucas para dizer que cortou o cabelo, por exemplo", contou, bem-disposto.