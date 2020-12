Mourinho e o prémio de Melhor Treinador para a FIFA: «Pobre Flick. Talvez quando ganhar 7 títulos...»

José Mourinho voltou a deixar uma 'bicada', ainda que indiretamente, a Jürgen Klopp. O treinador português foi esta sexta-feira confrontado com o facto de o técnico do Liverpool ter conquistado o prémio de Melhor Treinador do Ano para a FIFA, na gala 'The Best', e a opinião do português não poderia ter sido mais... 'Special'.

"Penso que a única forma de Flick vir a vencer o prémio [de Melhor Treinador do Ano para a FIFA] era se o Bayern Munique encontrasse mais duas ou três competições novas para ele ganhar. Por isso, talvez quando ele conquistar sete títulos numa temporada, talvez ele consiga vencer esse prémio. Ele só conquistou cinco, incluindo o maior de todos [Liga dos Campeões]. Pobre Flick", atirou, na antevisão de domingo com o Leicester.