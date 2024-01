«Mourinho enviava-me mensagens a toda a hora. De repente, tudo mudou...»

Gary Lineker revelou, no podcast 'The Rest Is Football', que sempre se deu bem com José Mourinho até ao dia em que o treinador português, atualmente na Roma, se começou a comportar de maneira diferente sem que o antigo avançado inglês... percebesse porquê."Sempre o achei [Mourinho] muito engraçado, mas acho que o futebol o desgastou ao longo dos anos. Costumava ter uma relação incrível com ele. Fizemos um pequeno documentário, enviava-me mensagens a toda a hora, e tivemos uma relação assim durante dois anos. De repente, do nada, tudo mudou. Pediram-me para lhe entregar um prémio e eu disse: 'Claro que sim'. Quatro dias antes do evento, disseram-me que ele não queria que fosse eu a entregá-lo. Queria que fosse alguém fora do mundo do futebol. Achei estranho. Quando lá cheguei, fui ter com Mourinho e ele ignorou-me. Perguntei-lhe se estávamos bem, e ele disse 'ah sim sim'. Até hoje não sei se disse alguma coisa, não faço ideia do que se possa ter passado. Já o entrevistei depois disso e lembro-me de ele ter sido muito frio. Num jogo do Manchester United, onde eu estava com o Ed Woodward [antigo membro da direção], passou por mim e foi-se embora. E depois enviou uma mensagem ao Ed a perguntar: 'Por que é que falas com ele?'. Até hoje, não sei o que lhe fiz ou o que disse. Adoraria saber. Não me incomoda muito, mas gostaria muito de saber. Não sou antipático com as pessoas. Faço algumas piadas, talvez alguma tenha caído mal. Vá lá, José...", contou Lineker, em conversa com Micah Richards e Alan Shearer.