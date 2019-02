Mourinho: «Imagino-me a treinar em França um dia»

José Mourinho esteve este domingo em França, a assistir ao, supostamente para observar Nicolas Pepe e Thiago Mendes, ambos jogadores da equipa da casa. O técnico aproveitou para rever o seu amigo Luís Campos, conselheiro desportivo do Lille, com quem assistiu à partida.No final o treinador português - que se encontra desempregado desde que foi despedido do Manchester United, em dezembro, foi abordado pelos jornalistas, a quem disse não descartar a possibilidade de um dia treinar uma equipa da Ligue 1."Imagino-me a treinar em França um dia. Sou um homem que já trabalhou em quatro países diferentes e que gosta de outras culturas", considerou Mourinho. "Gosto de aprender e trabalhar numa liga diferente seria uma experiência fantástica. Neste momento estou tranquilo, estou a tentar aproveitar a vida com a família e com os amigos. Em breve surgirá outra oportunidade para mim no futebol."