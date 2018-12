Mourinho já está de olho num novo projeto

Despedido do cargo de treinador do Manchester United na terça-feira, José Mourinho não atira a toalha ao chão e, segundo o 'Daily Mail', já está de olho num novo projeto para seguir carreira, ainda que o jornal inglês não precise qual o possível destino do treinador português de 55 anos. Citando fonte próxima do técnico, o 'Daily Mail' assegura ainda que Mourinho não tem qualquer intenção de se retirar do futebol num futuro próximo.Lembre-se que após o anúncio do despedimento, Mourinho foi apontado a um regresso ao Real Madrid , para lá de ter também sido 'pedido' pelos adeptos de Inter Milão e Benfica